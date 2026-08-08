Attacchi russi nella notte vicino Kiev, tre morti tra cui un bambino

IPA87154745 - A plume of thick black smoke rises from a fire caused by the impact of an overnight Russian missile attack, Kyiv, Ukraine, August 1, 2026. (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_sipa.15407/Credit:Ukrinform/SIPA/2608011425

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Notte di attacchi russi a Kiev e dintorni. Il bilancio è di tre persone morte, tra cui un bambino, secondo quando riferiscono le autorità ucraine. La zona colpita è la regione di Kyiv, a Brovary, a nord-est della capitale, dove la caduta di detriti ha colpito diversi edifici. Sono quattro i feriti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Serbia dove incontrerà il suo omologo, Aleksandar Vui. Al centro dlel’incontro economia e sicurezza.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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