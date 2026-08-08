Zelensky a Belgrado, colloquio con il presidente serbo Vucic

ROMA (ITALPRESS/TANJUG) – Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha accolto oggi ufficialmente il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, in visita ufficiale in Serbia, davanti al Palazzo presidenziale serbo. Al ricevimento sono presenti i ministri del governo serbo Dubravka Ðedovic Handanovic, Jagoda Lazarevic e Dragan Glamocic.

Dopo la cerimonia di benvenuto, si è tenuto un incontro tra Vucic e Zelenski, seguito da un incontro tra le delegazioni dei due Paesi. Subito dopo, seguirà una riunione plenaria delle delegazioni dei due Paesi, a cui farà seguito la firma di un Memorandum d’intesa tra il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Gestione delle Risorse Idriche della Repubblica di Serbia e il Servizio Statale Ucraino per la Sicurezza Alimentare e la Tutela dei Consumatori in materia di cooperazione nel campo della salute animale e della sicurezza alimentare. Alla firma del Memorandum parteciperanno il Presidente Vucic e il Presidente Zelenski.

Zelensky è arrivato ieri in Serbia per una visita ufficiale ed è stato accolto all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado dal ministro delle Miniere e dell’Energia, Dubravka Ðedovic Handanovic. Ieri sera il presidente Vucic ha offerto una cena in onore di Zelenskiy e, come ha dichiarato su Instagram, è stata anche un’occasione per avviare discussioni sui temi che saranno al centro degli incontri ufficiali. Vucic ha espresso la convinzione che questa visita contribuirà all’ulteriore sviluppo delle relazioni tra Serbia e Ucraina e alla cooperazione in settori di interesse comune.

“L’ho accolto a Belgrado e la cena è stata un’occasione per avviare un dialogo sui temi che saranno al centro degli incontri ufficiali, in particolare il percorso europeo dei nostri Paesi, ma anche per trasmettere agli ospiti lo spirito della Serbia, parte di una tradizione di cui andiamo fieri”, ha dichiarato Vucic.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).