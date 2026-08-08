Cina: Qiannan celebra 70 anni con una parata nel Guizhou (2)

DUYUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone partecipano a una parata per il 70esimo anniversario della fondazione della Prefettura autonoma Bouyei-Miao di Qiannan, nella città di Duyun, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 agosto 2026. Istituita l’8 agosto 1956, la Prefettura autonoma Bouyei-Miao di Qiannan ospita oltre 4,2 milioni di persone appartenenti ai gruppi etnici Bouyei, Miao, Shui, Han, Yao, Maonan e ad altri gruppi.
-Foto XInhua-
(ITALPRESS).
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