Argento Barnabà dalle grandi altezze agli Europei, bis azzurro dopo Cosetti

IPA87302682 - Italy's Andrea Barnaba diver perform during the first day of Men’s 20m high diving final event during the LEN European Aquatics Championships in the Seine river in Paris on August 7, 2026. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d’argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l’azzurro, in testa dopo i primi due round, chiude il quarto salto con un totale di 386 punti e si deve arrendere solamente al romeno Catalin Petru Preda, che si prende l’oro con 411.60 punti e un ultimo tuffo da 145 punti. Bronzo al francese Gary Hunt con 382.50 punti, appena davanti allo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez (378.85). L’altro azzurro è Davide Baraldi, quinto con 350.20 punti.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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