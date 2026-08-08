Zelensky “Abbiamo accordi con gli Usa per una fornitura mensili di missili. Sono sufficienti? No”

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – “Fin dai primi giorni della guerra siamo alla ricerca di una protezione contro i missili balistici. È un compito molto difficile. Come possiamo risolvere questo problema? Chi possiede missili e sistemi antibalistici? In primo luogo gli Stati Uniti. Possono aiutarci? Ci stiamo lavorando. Ci assegneranno missili? Sì. Abbiamo accordi nell’ambito del PURL. Questi missili sono sufficienti? No”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa con il presidente serbo Vucic.

“Il secondo punto riguarda l’Europa. Chi li possiede? I tedeschi li hanno, i polacchi li hanno. Sono loro che possono davvero aiutarci. Con tutto il rispetto e la gratitudine dovuti alla parte tedesca, ci hanno aiutato molto. E anche la Polonia ha aiutato. Ma parlo francamente. Ogni giorno mi metto in contatto con uno o l’altro Stato in Europa e in Medio Oriente affinché l’Ucraina riceva ulteriori pacchetti di aiuti al di fuori del PURL”, ha aggiunto.

Zelensky ha poi spiegato che “abbiamo concordato con il presidente Trump che ci concederà le licenze, ma immaginate se le avessimo ricevute quattro anni fa. Avremmo già prodotto Patriot per tutti. E l’Europa, quella che vuole e vorrebbe avere i Patriot, i sistemi antibalistici e i missili, avrebbe già tutto. Ne sono assolutamente certo. Anche con gli europei stiamo risolvendo la questione di alcune licenze”.

(ITALPRESS).