La Farnesina rafforza l’assistenza consolare diretta ai cittadini italiani in Spagna o in viaggio verso il Paese

ROMA (ITALPRESS) – A seguito della decisione del Governo spagnolo di ripristinare i controlli alle frontiere interne in porti e aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha rafforzato l’assistenza consolare diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio verso il Paese. La Farnesina ha aggiornato la scheda dedicata alla Spagna sul portale Viaggiare Sicuri, invitando i cittadini italiani a consultarla per verificare gli ultimi aggiornamenti e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Per l’ingresso nel Paese restano validi i requisiti abituali, ovvero il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio per l’intera durata del soggiorno.

Per garantire un supporto tempestivo, l’Unità di Crisi ha attivato il canale WhatsApp dedicato “Unità di Crisi – Spagna” e potenziato la sala operativa, raggiungibile h24 al numero +39 0636225. Negli stessi orari è attivo anche il numero dell’ACI +39 06491115.

Rimangono inoltre operativi per le emergenze i recapiti della rete consolare sul territorio: Consolato Generale d’Italia a Madrid (competente per Galizia, Asturie, Cantabria, Paese Basco, Navarra, La Rioja, Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Madrid, Andalusia, Estremadura, Ceuta, Melilla e enclave sovrane): tel. +34 629842287. Consolato Generale d’Italia a Barcellona (competente per Aragona, Catalogna, Comunità Valenciana, Murcia e Isole Baleari): tel. +34 659790266. Vice Consolato d’Italia ad Arona (competente per le Isole Canarie): tel. +34 630051176.

– Foto Ipa Agency –

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