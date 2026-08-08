Cina: la Festa delle torce anima Guizhou e Yunnan (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 6 agosto 2026, mostra un momento dei festeggiamenti per la Festa delle torce nella contea autonoma Yi-Hui-Miao di Weining, a Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Giovedì sera, le celebrazioni annuali per l’evento si sono svolte in diverse località, attirando folle di turisti e residenti appartenenti a diversi gruppi etnici.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]