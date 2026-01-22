HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini sperimentano i ritagli di carta sul treno proiettile G902 proveniente da Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, e diretto a Pechino, capitale della Cina, il 22 gennaio 2026. Giovedì la linea ferroviaria ad alta velocità Pechino-Harbin ha celebrato il quinto anniversario della sua piena operatività. Con i suoi 1.198 chilometri, la linea ferroviaria collega le province nord-orientali cinesi di Liaoning, Jilin e Heilongjiang con la capitale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).