Cina: la copertura forestale dei prati di Pingliang raggiunge il 46,07% (2)

PINGLIANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto scattata il 6 settembre 2025 mostra una veduta di un parco nella città di Pingliang, nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Pingliang è un nodo chiave nella “barriera ecologica dell’Altopiano del Loess-Sichuan-Yunnan” e una zona ecologica principale per la conservazione del suolo e dell’acqua nelle aree collinari. La città ha trasformato industrie tradizionali come il settore carbochimico e sviluppato progetti ecocompatibili come l’energia solare ed eolica. La copertura forestale e dei prati di Pingliang ha raggiunto il 46,07%, ed è stata riconosciuta come una delle prime zone dimostrative cinesi di civiltà ecologica.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).