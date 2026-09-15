JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I partecipanti visitano la zona esperienziale dedicata alle applicazioni delle tecnologie di cybersicurezza durante la China Cybersecurity Week 2026 a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 14 settembre 2026. L’evento si è aperto qui ieri e si svolgerà in tutta la Cina dal 14 al 20 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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