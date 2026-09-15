Iran “Niente negoziati con gli Usa se non saranno soddisfatte le nostre condizioni”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Iran non intende avviare negoziati con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte le sue condizioni. Lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, rispondendo alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui Teheran, definita uno “Stato fallito e in difficoltà”, vorrebbe raggiungere un accordo con Washington. In un post pubblicato sul suo account X nella notte tra lunedì e martedì, Rezaei ha scritto: “Niente negoziati finché non saranno soddisfatte le condizioni dell’Iran”.

Ha aggiunto di non lasciarsi distrarre dai “segnali contraddittori” inviati dal presidente americano, passati dal “non negozieremo” al “siamo pronti al dialogo”. “Le equazioni legate al petrolio e agli stretti sono cambiate”, ha proseguito, “e i tentativi di contenere le ripercussioni e di controllarle non impediranno ciò che sta per arrivare”. Le dichiarazioni di Rezaei giungono dopo che Trump, la sera precedente, aveva affermato che “l’Iran in difficoltà cerca di concludere un accordo, e in fretta, a qualsiasi costo”. Sul suo account Truth il presidente americano aveva aggiunto: “Deciderò se gli Stati Uniti sceglieranno di impegnarsi o meno, è un’opzione che resta aperta”.

ABBATTUTO SECONDO DRONE MQ-1 SULLO STRETTO DI HORMUZ

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver abbattuto un secondo drone MQ-1 nei cieli a est dello Stretto di Hormuz. Lo riporta la Tv al Jazeera. Si tratta del secondo velivolo di questo tipo neutralizzato dall’alba di oggi. Secondo il comunicato, il drone è il quarto abbattuto dall’unità di difesa aerea dei Guardiani della Rivoluzione negli ultimi giorni. Il portavoce dell’esercito iraniano, citato dall’agenzia Fars, ha dichiarato che la collaborazione con i Guardiani della Rivoluzione “è ai massimi livelli”. “Affrontiamo nemici che dispongono di capacità tecnologiche e militari enormi, ma abbiamo tenuto duro, abbiamo colpito e abbiamo impedito loro di raggiungere i loro obiettivi”, ha aggiunto. Il portavoce ha inoltre sottolineato che “il nemico scommette sull’insorgere di divisioni, ma è impotente grazie all’unità all’interno del Paese”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).