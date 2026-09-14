Zelensky “Pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso”

IPA88225463 - President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with US President Donald Trump’s Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner outside the Mariinskyi Palace following negotiations, Kyiv, Ukraine, September 6, 2026. On September 5, the envoys visited Moscow, where they met Russian President Vladimir Putin. According to media reports, the meeting lasted more than three hours. (Photo by Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_sipa.19557/Credit:Yuliia Ovsiannikova/SIPA/2609070842

ROMA (ITALPRESS) – Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina è pronta ad adottare “misure di de-escalation” se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l’affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche.
“Se i nostri partner americani riusciranno a far sì che la Russia dimostri una reale volontà di porre fine a questa guerra che sta distruggendo vite umane, e di farlo in modo sincero e permanente, l’Ucraina adotterà le proprie misure di de-escalation”, ha affermato Zelensky nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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