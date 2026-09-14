Egitto, il presidente dell’ANP Abu Mazen da domani in visita ufficiale al Cairo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) arriverà domani in Egitto per una visita ufficiale di due giorni, nel quadro delle consultazioni e del coordinamento tra le leadership palestinese ed egiziana. Secondo quanto riferito dall’incaricato d’affari dell’ambasciata palestinese al Cairo, Naji al-Naji, Abbas incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per uno scambio di vedute sugli sviluppi della questione palestinese e sulle principali questioni regionali e internazionali. Al centro dei colloqui saranno gli sforzi per proteggere il popolo palestinese e garantirne gli aiuti, sostenere la ricostruzione delle aree colpite dalla guerra e intensificare gli sforzi per favorire la nascita di uno Stato palestinese indipendente.

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