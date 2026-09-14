Libia, il Parlamento approva l’accordo 4+4 sull’Alta Commissione Elettorale

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento libico ha votato all’unanimità per l’approvazione dell’accordo finale della commissione 4+4 sull’Alta Commissione Elettorale. L’approvazione è avvenuta durante una sessione a porte chiuse a Bengasi presieduta da Aguila Saleh, dopo otto mesi di sospensione delle attività.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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