Trump “Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare allo stesso modo”. Lo ha scritto il presidente Donald Trump in un post pubblicato su Truth Social, secondo cui Kiev e Mosca avrebbero raggiunto un’intesa per evitare attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche.

Trump ha collegato la questione anche all’aumento dei prezzi del diesel sui mercati internazionali. “L’aumento del prezzo mondiale del diesel è causato principalmente dalla guerra Russia/Ucraina, non dall’Iran”, ha scritto il presidente americano. Il messaggio arriva dopo che Trump aveva chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fermare gli attacchi contro le raffinerie e le infrastrutture russe legate alla produzione di diesel.

Secondo Trump, le operazioni ucraine contro gli impianti energetici russi starebbero contribuendo alla carenza di carburante e all’aumento dei prezzi a livello globale.

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