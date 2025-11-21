Cina: Jiangsu rafforza trasporto fluviale per sviluppo sostenibile (3)

NANCHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Foto aerea scattata da un drone il 25 marzo 2025 mostra il progetto di controllo idrico di Jiangdu a Yangzhou, nella provincia cinese orientale di Jiangsu. Essendo una provincia attraversata sia dal fiume Yangtze sia dal Grande Canale Pechino-Hangzhou, il trasporto fluviale è fondamentale per lo sviluppo della provincia di Jiangsu. Negli ultimi anni, Jiangsu ha intensificato gli sforzi per costruire una rete di vie navigabili interne ben collegata e migliorare il sistema di gestione delle risorse idriche, insieme alle iniziative di sviluppo verde nei bacini fluviali e nelle aree costiere.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
