Cina: Jasmine Paolini batte Yuan Yue al secondo turno del Wuhan Open (1)

(251008) -- WUHAN, Oct. 8, 2025 (Xinhua) -- Jasmine Paolini of Italy celebrates winning the women's singles round of 32 match against Yuan Yue of China at the 2025 Wuhan Open tennis tournament in Wuhan, central China's Hubei Province, Oct. 8, 2025. (Xinhua/Cheng Min)

WUHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’italiana Jasmine Paolini celebra la vittoria contro la cinese Yuan Yue nel match valido per il secondo turno del singolare femminile del Wuhan Open, torneo di tennis in corso a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, l’8 ottobre 2025.

Fonte foto: Xinhua

(ITALPRESS).

