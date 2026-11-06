Cina-Italia: la cooperazione nel settore del caffè dà vita a nuovi sapori

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Conferenza sullo sviluppo commerciale di Cina ed Europa 2026 si è tenuta di recente a Nanchino, nella provincia del Jiangsu, nella Cina orientale. Durante la cerimonia di apertura dell’evento è stata inaugurata la sede cinese dell’Espresso Academy, nel distretto di Xuanwu della città.

Fondata a Firenze, l’Espresso Academy è un’importante istituzione italiana di formazione nel settore del caffè che opera nell’ambito del gruppo Mokaflor. L’accademia dispone di una rete di sedi principali in tutta Italia e di filiali nel mondo e, nel corso degli anni, ha formato numerosi professionisti del settore.

Il gruppo Doron è il partner cinese dell’accademia. Ding Xiang, presidente dell’azienda, ha illustrato i tre principali ambiti di attività della sede cinese: realizzare un polo internazionale dedicato alla cultura e al turismo legati al caffè, sviluppare un centro di formazione professionale e creare un sistema integrato di filiera con un centro di torrefazione di caffè specialty.

“La struttura fungerà da base formativa dell’accademia in Cina, offrendo programmi con certificazioni internazionali e corsi su misura per i gestori di caffetterie”, ha dichiarato Ding. “Questa iniziativa consentirà di formare un gruppo di baristi qualificati, di preparare caffè eccezionali e di arricchire con aromi intensi il gemellaggio tra Nanchino e Firenze”.

L’Italia è nota per il suo espresso ed è un importante esportatore di attrezzature per il caffè e di competenze nella torrefazione. La Cina, dal canto suo, vanta un mercato del caffè enorme e in rapida crescita. I giovani che intendono avviare una propria attività nel settore mostrano una forte richiesta di formazione professionale strutturata. L’apertura della sede cinese dell’Espresso Academy arriva quindi in un momento opportuno.

Quentin Fouan, formatore dell’Espresso Academy, ha detto che i corsi dell’accademia sono strettamente legati alle esigenze del settore del caffè. Molti neofiti non sanno da dove cominciare: per questo l’accademia propone un percorso formativo chiaro, attraverso competenze avanzate, certificazioni di livello superiore ed esami professionali.

Nanchino e Firenze sono città gemellate dal 1980 e, negli ultimi anni, i loro scambi sono diventati sempre più intensi e significativi.

Xia Yan, vice direttore dell’Ufficio affari esteri di Nanchino, ha sottolineato che le due località sono entrambe rinomate città storiche e culturali e condividono una lunga storia di scambi culturali, oltre a solide basi per la cooperazione economica, commerciale e industriale. L’apertura della sede cinese dell’Espresso Academy rappresenta un nuovo esempio concreto di tale cooperazione tra le due città gemellate.

Al secondo piano, sopra l’Espresso Academy, è stata inoltre inaugurata Mediterranean Enterprise China Gateway, una piattaforma di servizi condivisi, che si estende su una superficie di 500 metri quadrati. La struttura è pensata per offrire alle start-up dei Paesi mediterranei un sistema di sostegno completo per l’ingresso nel mercato cinese, che comprende spazi di coworking, finanza, risorse umane, magazzinaggio e logistica, agevolando notevolmente l’insediamento delle piccole e medie imprese europee a Nanchino.

Il caffè nasce come una semplice bevanda, ma unisce le persone e mette in contatto culture diverse. “In futuro, le persone provenienti dalla Cina e dall’Italia potranno venire qui per un caffè e per stringere amicizia, ma anche per discutere di cooperazione e innovare insieme”, ha dichiarato Xia.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).