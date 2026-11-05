ASUNCION (PARAGUAY) (ITALPRESS) – Caos in Paraguay. Il presidente, Santiago Pena, ha rassegnato le dimissioni a seguito del crack della Ueno Bank, banca a lui legata. La Camera dei Deputati ha votato all’unanimità l’approvazione delle accuse contro Pena, trasmettendo il fascicolo al Senato. “Ho preso la decisione di dimettermi dalla presidenza della Repubblica – ha detto Pena in un videomessaggio diffuso sui suoi canali social -. Lo faccio pensando alla stabilità del nostro Paese, alla pace sociale e alla necessità di preservare le nostre istituzioni democratiche”.

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