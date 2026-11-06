Cina: lanciati nuovi satelliti per il telerilevamento

XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha lanciato un gruppo di satelliti per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

I satelliti 07-09 del gruppo Yaogan-51 sono stati lanciati alle 23:58 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2C e sono entrati con successo nelle orbite prestabilite.

Sono utilizzati principalmente per esperimenti scientifici e per il monitoraggio dell’ambiente elettromagnetico.

Il lancio ha segnato la 675esima missione dei razzi vettori Long March.

(ITALPRESS)