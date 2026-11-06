Cina: consegnata a Shanghai seconda grande nave da crociera prodotta nel Paese

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda nave da crociera di grandi dimensioni costruita in Cina, la Adora Flora City, è stata consegnata oggi a Shanghai.

L’imbarcazione, che presenta caratteristiche distintive dello stile cinese, dovrebbe inaugurare la sua prima stagione dal porto crocieristico internazionale di Nansha, a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

La Adora Flora City è stata costruita dalla Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una controllata della China State Shipbuilding Corporation (CSSC). La costruzione della nave da crociera è iniziata nell’agosto 2022.

Rispetto alla prima grande nave da crociera costruita in Cina, la Adora Magic City, l’efficienza complessiva della costruzione è migliorata del 20%, secondo i dati del progetto. La nuova nave è più grande e dispone di attrezzature di bordo più avanzate. La sua stazza lorda è aumentata di 6.400 tonnellate, raggiungendo le 141.900 tonnellate, mentre la lunghezza complessiva è aumentata di 17,4 metri, arrivando a 341 metri. Dispone di 2.130 cabine e può ospitare 5.232 passeggeri a piena capacità.

Le grandi navi da crociera rientrano tra i progetti di ingegneria di sistemi di grandi dimensioni più complessi del sistema industriale globale, ha dichiarato Chen Gang, comandante generale sul posto e progettista capo del progetto cinese per la costruzione di simili imbarcazioni.

La Adora Flora City conta ben 25 milioni di componenti e favorisce lo sviluppo di circa 1.500 fornitori lungo l’intera filiera produttiva, riflettendo la forza industriale complessiva del Paese e il suo avanzato livello manifatturiero, ha aggiunto.

Dopo la consegna, la nave effettuerà viaggi di prova e svolgerà varie attività preparatorie prima del suo viaggio inaugurale previsto. L’arrivo al porto crocieristico internazionale di Nansha è previsto per il 12 novembre, mentre la sua stagione inaugurale dovrebbe iniziare il 22 novembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)