Cina-Italia: JAC Motors apre una filiale a Torino

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Recentemente, la casa automobilistica cinese JAC Motors ha ufficialmente istituito la sua filiale italiana, JAC Italy S.R.L., a Torino.

JAC Motors ha introdotto sul mercato italiano diversi veicoli commerciali e autovetture a nuova energia. L’istituzione di JAC Italy S.R.L. rientra nello sviluppo delle attività all’estero dell’azienda e sosterrà le operazioni in Italia e in Europa, compresa la cooperazione con partner locali.

La collaborazione tra JAC Motors e l’Italia risale a oltre 20 anni fa: nel giugno 2005 JAC Motors ha infatti istituito il JAC Italian Design Center, che ha sviluppato proposte di design per diversi modelli dell’azienda.

Secondo un comunicato stampa diffuso da JAC Motors, l’apertura di JAC Italy S.R.L. rappresenta non solo una tappa importante nel quadro strategico globale dell’azienda, ma anche un esempio concreto dell’approfondimento della cooperazione sino-italiana nella manifattura di fascia alta e nei trasporti verdi. La scelta di Torino come sede riflette il riconoscimento, da parte di JAC Motors, dell’ambiente imprenditoriale italiano, del potenziale del mercato europeo e delle prospettive di cooperazione industriale internazionale.

JAC Motors ha sede centrale a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell’Anhui. Quest’ultima è una delle principali basi produttive dell’industria cinese dei veicoli a nuova energia e ospita marchi automobilistici come JAC Motors, NIO e Chery.

