HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il torneo di scambio culturale di calcio giovanile tra Cina e Italia “Free Trade Port Cup” di Hainan si è tenuto di recente in diverse città, tra cui Haikou, Danzhou e Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan. All’evento hanno partecipato gli atleti della GSD Nuova Tor Tre Teste, una squadra di calcio giovanile della regione italiana del Lazio, e atleti provenienti da diverse scuole medie della provincia di Hainan.

Il torneo è stato co-organizzato dal Consiglio provinciale cinese di Hainan per gli scambi internazionali nell’istruzione, dalla GSD Nuova Tor Tre Teste e dall’Istituto Internazionale delle Federazioni Interculturali (IIFI). Wang Xiaou, presidente del consiglio, Ivan D’Adamo, presidente della GSD e Sun Shengde, presidente dell’IIFI, hanno partecipato all’inaugurazione dell’evento in qualità di organizzatori.

Gli organizzatori dell’evento auspicano che, attraverso la piattaforma del calcio, si possano promuovere scambi e una maggiore comprensione tra giovani provenienti da diversi contesti culturali, affinché possano trovare felicità, amicizia e opportunità di crescita nello sport.

L’evento coincide con l’inaugurazione ufficiale delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan. Il 18 dicembre 2025, la Cina ha avviato tali operazioni su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione territoriale, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, un ampliamento della copertura a dazi zero e misure più favorevoli alle imprese.

La mossa è ampiamente considerata un passo storico negli sforzi in corso della Cina per promuovere il libero scambio ed espandere un’apertura ad alto standard, in un momento storico segnato da un crescente protezionismo a livello globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)