PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 25 marzo la Cina ha pubblicato una serie di linee guida per accelerare l’istituzione di un sistema di assicurazione per l’assistenza a lungo termine a livello nazionale, con l’obiettivo di gestire le esigenze di assistenza di base delle persone non autosufficienti.

Il sistema di assicurazione per l’assistenza a lungo termine è una forma di assicurazione sociale concepita per fornire servizi o sostegno finanziario per l’assistenza di base nella vita quotidiana e i relativi servizi medici a persone che non sono in grado di provvedere autonomamente a sé stesse, secondo le linee guida pubblicate dagli uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato.

Da quando, nel 2016, la Cina ha avviato il programma sperimentale di assicurazione per l’assistenza a lungo termine, quasi 310 milioni di persone hanno aderito e oltre 3,3 milioni di persone con disabilità hanno beneficiato del programma.

Secondo un elenco di tali servizi diffuso dal governo nel settembre 2025, il fondo per l’assistenza a lungo termine coprirebbe 20 servizi di assistenza nella vita quotidiana, come l’assistenza ai pasti, all’uso dei servizi igienici e all’igiene, e 16 servizi di assistenza medica, inclusi controlli generali, assistenza di base e riabilitazione per le persone assicurate aventi diritto.

Questo sistema è considerato una componente vitale nel quadro più ampio della sicurezza sociale in Cina e una strategia cruciale per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione del Paese, rileva il documento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).