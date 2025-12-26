Cina: introdotto primo limite obbligatorio al mondo a consumo energetico di EV

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A partire dal 2026, la Cina introdurrà un nuovo standard statale per i livelli di consumo energetico dei veicoli elettrici (EV), ha annunciato venerdì la principale autorità di regolamentazione del mercato del Paese.
Il nuovo standard per le autovetture è il primo al mondo a fissare un limite obbligatorio al consumo energetico dei veicoli elettrici, ha dichiarato l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato.
In base allo standard, i produttori di auto saranno tenuti ad aggiornare sul piano tecnico i propri prodotti. Ad esempio, un veicolo di due tonnellate dovrà consumare meno di 15,1 kWh per 100 chilometri.
La misura dovrebbe aumentare il chilometraggio medio di autonomia degli EV di circa il 7%.
Il limite obbligatorio al consumo energetico, che varia in base al peso del veicolo, è stato definito tenendo conto degli attuali livelli di consumo energetico degli EV puramente elettrici per passeggeri, di quelli di modelli specifici di veicoli, nonché del potenziale tecnico e del controllo dei costi.
