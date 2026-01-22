Cina: introdotti sussidi nazionali per servizi di assistenza agli anziani

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha avviato un programma di sussidi a livello nazionale a sostegno degli anziani con disabilità che desiderano acquistare servizi di assistenza. Lo hanno annunciato giovedì il ministero degli Affari Civili e il ministero delle Finanze.

Partito il primo gennaio, il programma prevede l’erogazione di buoni elettronici mensili per un periodo di 12 mesi agli anziani con difficoltà di autosufficienza, contribuendo a coprire parte dei costi dei servizi di assistenza domiciliare, comunitaria e istituzionale per questa fascia della popolazione.

I buoni, del valore massimo di 800 yuan (circa 114 dollari) a persona al mese, possono essere utilizzati per coprire un’ampia gamma di servizi, tra cui assistenza ai pasti e al bagno, aiuto domestico, supporto alla mobilità, assistenza di emergenza, medica, infermieristica e riabilitativa, nonché servizi di assistenza diurna.

(ITALPRESS).