Cina: intervista prima di riunione di chiusura di quarta sessione Comitato nazionale di CPPCC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xu Kun, membro del 14esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), partecipa a un’intervista di gruppo prima della riunione di chiusura della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, capitale della Cina, l’11 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
