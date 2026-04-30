HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino visita il Museo della scienza e della tecnologia di Hainan a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 29 aprile 2026. Il museo è stato inaugurato ufficialmente ieri. Nuovo punto di riferimento per la divulgazione scientifica nel Porto di libero scambio di Hainan, la struttura dispone di quattro sale espositive, con una superficie costruita complessiva di circa 46.500 metri quadrati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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