Cina: iniziato a Pechino il China Development Forum 2026 (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 22 marzo 2026, mostra un simposio sulle politiche macroeconomiche e sullo sviluppo di alta qualità durante il China Development Forum 2026 a Pechino, capitale della Cina. Il forum si è aperto oggi. Il tema del forum di quest’anno è “La Cina nel periodo del 15esimo Piano quinquennale: promuovere uno sviluppo di alta qualità e creare insieme nuove opportunità”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).