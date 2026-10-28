Nuova bozza di accordo presentata all’Iran, Teheran studia la risposta

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Mentre crescono le voci di imminenti nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran dopo le elezioni di midterm, i mediatori qatarioti hanno presentato domenica scorsa a Teheran una nuova bozza di accordo. Lo ha rivelato oggi un funzionario informato alla Tv al Arabiya, aggiungendo che l’Iran sta esaminando la proposta e dovrebbe rispondere entro la fine della settimana. Il testo prevede un quadro temporale di sette giorni per affrontare le preoccupazioni di entrambe le parti, con l’obbligo di compiere passi quotidiani di costruzione della fiducia.

Il calendario potrebbe partire all’inizio della prossima settimana. Diverse nazioni fungerebbero da garanti dell’intesa. Il medesimo responsabile ha spiegato che prima dell’incontro di domenica “c’erano timori che il premier israeliano Benjamin Netanyahu potesse riprendere gli attacchi contro l’Iran già questa settimana”.

Nelle settimane scorse Teheran aveva già consegnato una bozza rivista, simile al memorandum d’intesa di giugno: ritorno al dialogo e alle misure di fiducia, sollevamento del blocco americano sui porti iraniani e sblocco dei fondi congelati all’estero entro sette giorni, con la riapertura dello Stretto di Hormuz il giorno successivo. Il presidente americano Donald Trump l’aveva respinta, affermando di non avere più bisogno di negoziare con l’Iran su Hormuz e definendo il blocco navale e le sanzioni “un’arma efficace per soffocare l’economia iraniana”. Gli sforzi dei mediatori sono comunque proseguiti e si sono intensificati nelle ultime settimane, in parallelo con l’aumento dei segnali di possibile ripresa del conflitto e con le pressioni di Netanyahu affinché Washington scelga l’opzione militare.

LE PAROLE DI BAGHAEI

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha risposto duramente alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva definito “una perdita di tempo” il memorandum d’intesa raggiunto con Teheran. Secondo Baghaei, “l’ammissione di Trump di non aver mai creduto al memorandum firmato a Islamabad e di considerarlo una perdita di tempo smaschera la vacuità dei suoi impegni diplomatici”. In un post pubblicato su X, il diplomatico iraniano ha aggiunto che “Washington ha una lunga storia di ripensamenti sulle proprie promesse e di trattamento degli impegni internazionali come se fossero eliminabili non appena risultano scomodi per i suoi interessi”. Baghaei ha poi criticato i Paesi europei e gli altri difensori degli Stati Uniti, affermando che “non esiste alcuna giustificazione per continuare a ripulire il comportamento illegittimo americano e a proteggerlo da qualsiasi forma di responsabilità”.

“Gli impegni traditi non possono essere giustificati, il diritto internazionale non può essere applicato in modo selettivo e nessuna giustificazione politica può esentare Washington dalla responsabilità”, ha concluso.

Le parole del portavoce arrivano dopo le dichiarazioni di Trump, che in un comizio in Mississippi aveva detto di non aver gradito particolarmente il breve cessate il fuoco con l’Iran annunciato a giugno, definendolo “una sorta di perdita di tempo”, pur avendo in precedenza parlato di “un grande giorno per la pace mondiale” e di possibile inizio di “una nuova era d’oro in Medio Oriente”.

Lo scontro verbale si inserisce in un contesto di crescenti tensioni, con fonti americane che indicano come imminente una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani dopo le elezioni di midterm del 3 novembre. Teheran ha già minacciato una risposta “inaspettata”, con possibile ampliamento degli obiettivi a basi e interessi americani nella regione e anche a cavi internet sottomarini.

– Foto Ipa Agency –

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