Yemen, per gli Houthi il sostegno dell’Egitto all’Arabia Saudita è “dichiarazione di guerra”

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Un membro del Consiglio politico supremo degli Ansar Allah (Houthi), Mohammed Ali al-Houthi, ha definito “dichiarazione di guerra” contro lo Yemen l’annuncio egiziano di disponibilità a fornire supporto difensivo all’Arabia Saudita in caso di richiesta. Le dichiarazioni, rilasciate tramite i social media, arrivano in un momento di tensioni crescenti tra i ribelli e Riad.

Secondo l’esponente Houthi, l’appoggio espresso dall’Egitto e dal suo Parlamento a difesa del Regno saudita contraddice le chiamate al dialogo e alla pace nella regione e configura un atto di guerra contro la Repubblica dello Yemen. Le parole del dirigente Houthi coincidono con iniziative diplomatiche regionali di de-escalation. Il ministro della Difesa saudita, principe Khalid bin Salman, ha partecipato ieri a Teheran a un incontro con funzionari iraniani, pakistani e turchi per discutere modi di ridurre le tensioni. Sul piano militare, la coalizione a guida saudita ha annunciato oggi l’intercettazione e la distruzione di missili balistici e droni lanciati dagli Houthi verso due aree del territorio saudita. Il confronto tra Riyadh e il gruppo sostenuto dall’Iran prosegue.

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