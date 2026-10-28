TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il chargé d’affaires dell’ambasciata libica a Washington, Mahmoud Al-Fitaisi, ha incontrato Leslie Hayden, direttrice per gli affari del Nord Africa del Dipartimento di Stato americano. Secondo quanto reso noto dalla rappresentanza diplomatica libica in un comunicato, Hayden ha espresso rammarico e scuse per quanto accaduto nei giorni scorsi.

Al-Fitaisi ha sottolineato l’importanza delle relazioni storiche con gli Stati Uniti, apprezzando le recenti dichiarazioni positive del presidente Donald Trump verso la Libia.

L’incontro ha affrontato il rafforzamento della cooperazione politica, economica, culturale e degli investimenti. Le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire il dialogo diretto per superare gli ostacoli e rafforzare la fiducia reciproca, nel rispetto della sovranità e della dignità nazionale.

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