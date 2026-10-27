Cina: sommergibile Jiaolong completa test di immersione a oltre 7.000 metri (3)

A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (XINHUA) – Il sommergibile con equipaggio Jiaolong fotografato dopo la sua 464esima operazione di immersione, il 30 settembre 2026. L’immersione ha raggiunto una profondità di 7.035,3 metri. Il sommergibile ha recentemente completato diversi test di immersione a 7.000 metri ed è sempre rientrato in sicurezza, raggiungendo una profondità massima di 7.056,9 metri.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)