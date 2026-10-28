Trump “Con il mio sostegno Netanyahu è passato dal ko a una insperata rimonta”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione e’ completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere una insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu. Tutto e’ successo dopo il sostegno del presidente Trump che vuole solo il bene del Medio Oriente, di Israele e degli Stati Uniti d’America”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando in terza persona.

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