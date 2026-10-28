Libia, la Corte Penale Internazionale riconosce 64 vittime nel caso Al-Hishri

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La Corte Penale Internazionale ha riconosciuto 64 vittime nel caso di Khaled Al-Hishri, ammettendole come vittime partecipanti alla fase processuale. Secondo quanto riportato da Fawasel media, la Settima Camera Preliminare ha nominato Chantal Meloni e Gina Sulzer, insieme a un avvocato dell’Ufficio del Consiglio Pubblico per le Vittime (OPCV), in un team unificato per la rappresentanza legale congiunta. La Cancelleria della Corte è stata incaricata di notificare l’assegnazione a tutte le vittime, in consultazione con i loro rappresentanti legali, per facilitare la comunicazione con il team. La Camera ha infine disposto che tutte le richieste di partecipazione ricevute e quelle future siano trasferite ai Rappresentanti Legali Comuni delle Vittime (CLRVs).

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