Cina: sommergibile Jiaolong completa test di immersione a oltre 7.000 metri (2)

A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (XINHUA) – Il sommergibile con equipaggio Jiaolong fotografato durante la sua 465esima operazione di immersione, il 2 ottobre 2026. L’immersione ha raggiunto una profondità di 7.035,3 metri. Il sommergibile ha recentemente completato diversi test di immersione a 7.000 metri ed è sempre rientrato in sicurezza, raggiungendo una profondità massima di 7.056,9 metri.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)