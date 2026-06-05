Cina: iniziative per la Giornata mondiale dell’ambiente in scuole e parchi (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 4 giugno 2026, mostra dei volontari mentre raccolgono rifiuti in un parco nel distretto di Xinhua della città di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. La Giornata mondiale dell’ambiente si celebra oggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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