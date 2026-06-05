Cina: iniziative per la Giornata mondiale dell’ambiente in scuole e parchi (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina mostra la sua decorazione creativa ispirata al tema della Giornata mondiale dell’ambiente in una scuola dell’infanzia nella città di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 4 giugno 2026. La Giornata mondiale dell’ambiente si celebra oggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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