Cina: iniziata la stagione di pesca nel Mar Cinese Meridionale (3)

QIONGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 16 agosto 2026, mostra alcuni pescherecci che salpano a Beihai, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. La stagione di pesca nel Mar Cinese Meridionale ha preso il via a mezzogiorno di ieri, al termine del divieto di pesca di tre mesi e mezzo in vigore quest’estate.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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