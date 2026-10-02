PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina intensificherà gli sforzi per costruire una rete idrica moderna durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), con la rete idrica del Paese che dovrebbe coprire l’82% del territorio nazionale entro il 2030. Lo ha dichiarato mercoledì il ministro delle Risorse Idriche Li Guoying.

Nell’ambito di questo impegno, la Cina rafforzerà la protezione dalle inondazioni migliorando un sistema composto da bacini idrici, fiumi, argini e aree di contenimento e laminazione delle piene, e potenziando il monitoraggio e le previsioni basati su satelliti, radar, stazioni pluviometriche e idrologiche, ha spiegato Li durante una conferenza stampa.

Entro la fine del 2030, il Paese punta ad aggiungere 15 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio nei bacini idrici e a rendere conformi agli standard il 91% degli argini principali, ha affermato.

La Cina accelererà gli sforzi per costruire un sistema di allocazione ottimale delle risorse idriche e di approvvigionamento idrico, coordinando lo sviluppo della principale rete idrica nazionale con le reti a livello provinciale, municipale e di contea.

Ciò accelererà inoltre la modernizzazione e il potenziamento dei comprensori irrigui e promuoverà la standardizzazione dell’approvvigionamento e della gestione dell’acqua nelle aree rurali. Entro il 2030, il Paese punta ad aggiungere 40 milioni di mu, pari a circa 2,67 milioni di ettari, di terreni agricoli irrigati e a portare al 98% il tasso di copertura dell’acqua potabile nelle aree rurali.

Il Paese rafforzerà la protezione e il ripristino degli ecosistemi acquatici, anche attraverso il recupero di fiumi e laghi e il contrasto all’eccessivo prelievo di acque sotterranee e all’erosione del suolo. Entro la fine del 2030, punta a intervenire su ulteriori 310.000 chilometri quadrati di territorio colpito dall’erosione del suolo.

La Cina punta a istituire un centro nazionale di gestione della rete idrica, un centro per i big data e sottocentri a livello di bacino, che consentano un monitoraggio e un rilevamento completi, analisi e previsioni intelligenti e un supporto decisionale orientato al futuro, per migliorare la gestione coordinata della protezione dalle inondazioni, dell’approvvigionamento idrico e della tutela ecologica, ha dichiarato Li.

La costruzione di una rete idrica moderna riveste particolare importanza per la Cina, dove le risorse idriche sono distribuite in modo disomogeneo tra regioni e stagioni e le inondazioni e le siccità si verificano frequentemente, in un contesto segnato dall’intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico globale e da frequenti eventi estremi di alluvioni e siccità.

La rete idrica è una delle “sei reti” considerate prioritarie durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale della Cina, insieme alle reti elettriche di nuova generazione, alle reti di capacità di calcolo, a quelle di comunicazione di nuova generazione, alle reti di condutture sotterranee urbane e a quelle logistiche.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha realizzato investimenti nelle infrastrutture idriche per 5.680 miliardi di yuan, pari a circa 843 miliardi di dollari, avviando la costruzione di 181 grandi progetti idrici e mettendo in funzione 94 grandi progetti, con la rete idrica nazionale che copriva l’80,3% del territorio del Paese alla fine del 2025.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-