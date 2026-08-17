Cina: iniziata la stagione di pesca nel Mar Cinese Meridionale (2)

QIONGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei pescatori si preparano prima di salpare per la pesca al porto di Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 16 agosto 2026. La stagione di pesca nel Mar Cinese Meridionale ha preso il via a mezzogiorno di ieri, al termine del divieto di pesca di tre mesi e mezzo in vigore quest’estate.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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