Cina: iniziata esposizione sperimentale di sculture di neve a Sun Island (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la 38esima esposizione internazionale di arte delle sculture di neve di Sun Island, a Harbin, nella provincia nordorientale cinese dell’Heilongjiang, il 27 dicembre 2025. L’esposizione si è aperta sabato in via sperimentale, con un’area espositiva di 1,5 milioni di metri quadrati e un utilizzo di neve pari a 120.000 metri cubi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
