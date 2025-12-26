Cina: inizia rifornimento combustibile nel progetto nucleare di Taipingling (2)

HUIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio senza data mostra una veduta del progetto di energia nucleare di Taipingling, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Il rifornimento di combustibile per l’Unità 1 del progetto di energia nucleare di Taipingling del China General Nuclear Power Group (CGN) nel Guangdong è iniziato mercoledì. L’unità utilizza la tecnologia Hualong One, un progetto di reattore di terza generazione sviluppato a livello nazionale. Si tratta del primo progetto Hualong One nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
