PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti stranieri visitano il Parco del Tempio del Cielo a Pechino, capitale della Cina, il 12 maggio 2026. Pechino ha accolto complessivamente 2,667 milioni di turisti in entrata nei primi cinque mesi di quest’anno, in aumento del 35,3% su base annua, a dimostrazione della crescente popolarità del trend “China Travel”. Fino all’11 maggio, il numero di ingressi e uscite di cittadini stranieri presso i punti di accesso di Pechino aveva superato i 2,55 milioni, pari al 32% del volume totale di passeggeri in entrata e in uscita, registrando una crescita del 33,6% su base annua. Alla stessa data, circa 957.000 arrivi di stranieri nei vari punti di accesso di Pechino erano avvenuti nell’ambito delle politiche di esenzione dal visto o di permesso di ingresso temporaneo, pari al 70,8% di tutti gli ingressi di stranieri. La maggior parte delle visite in entrata avviene per turismo, affari e visite a parenti e amici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).