Cina: industria floricola a Yinchuan cresce con parchi agricoli high-tech dimostrativi (3)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lavoratori raccolgono garofani in un parco dimostrativo di agricoltura intelligente ad alta tecnologia nel distretto di Xingqing di Yinchuan, nella regione autonoma nordoccidentale cinese del Ningxia Hui, il 25 novembre 2025.

Negli ultimi anni, tale distretto ha sfruttato la sua abbondante esposizione al sole per sviluppare l’industria floricola. La produzione di fiori qui ha ricevuto un impulso durante l’inverno grazie alla creazione di parchi dimostrativi agricoli. Attualmente, il distretto ha oltre 7.000 mu (circa 467 ettari) di superficie coltivata a fiori, generando un valore della produzione annua di 160 milioni di yuan (circa 22,6 milioni di dollari). L’industria floricola ha creato posti di lavoro per oltre 4.000 agricoltori locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).