Cina: inaugurato valico riqualificato di Huanggang tra Hong Kong e Shenzhen (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri arrivano a Hong Kong attraverso il valico di Huanggang, nella Cina meridionale, il 12 ottobre 2026. Il valico riqualificato di Huanggang ha aperto oggi alle 6:30 (ora locale), semplificando gli spostamenti transfrontalieri dei passeggeri tra la città cinese di Shenzhen e la regione amministrativa speciale di Hong Kong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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