Cina: inaugurata nuova autostrada nel Guangdong (2)

YANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 28 dicembre 2025, mostra un tratto dell’autostrada che collega le città di Yangchun e Xinyi, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’autostrada, lunga 142 chilometri e situata nella parte nord-occidentale del Guangdong, è stata aperta al traffico domenica. Riduce il tempo di percorrenza tra le due città a soli 70 minuti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).