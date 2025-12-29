Cina: inaugurata nuova autostrada nel Guangdong (1)

YANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 28 dicembre 2025, mostra un tratto dell’autostrada che collega le città di Yangchun e Xinyi, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’autostrada, lunga 142 chilometri e situata nella parte nord-occidentale del Guangdong, è stata aperta al traffico domenica. Riduce il tempo di percorrenza tra le due città a soli 70 minuti.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
