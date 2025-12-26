Cina: inaugurata la ferrovia ad alta velocità Xi’an-Yan’an (1)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei costruttori posano per una foto di gruppo sul primo treno della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Yan’an alla stazione di Yan’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 26 dicembre 2025. Un elegante treno proiettile color argento è partito venerdì da Yan’an, collegando questo sacro fulcro rivoluzionario alla rete ferroviaria ad alta velocità del Paese, in rapida espansione.
La nuova linea, lunga 299 chilometri, collega Yan’an a Xi’an, capoluogo provinciale e sede dei celebri Guerrieri di Terracotta, riducendo il tempo di percorrenza tra le due città da circa 2,5 ore a poco più di un’ora. Progettata per una velocità operativa fino a 350 chilometri orari, la linea segna l’inaugurazione del treno più veloce in servizio sull’altopiano del Loess.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).