Cina: in Heilongjiang anche i pupazzi di neve diventano attrazioni turistiche (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 10 gennaio 2026 mostra un gigantesco pupazzo di neve in un sito panoramico di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang. Con l’arrivo della stagione invernale, varie strutture pubbliche della provincia hanno realizzato paesaggi caratteristici incentrati sui pupazzi di neve per attirare residenti e turisti.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
